Долги по алиментам: когда государство начнет гасить

Более 10 млрд рублей взыскали судебные приставы с алиментщиков за восемь месяцев. Вроде неплохой результат, но сумма задолженности снижается крайне медленно. Дальнейшим ужесточением законодательства проблему скорее всего не решить. Но государство могло бы погасить долги за неплательщиков алиментов хотя бы перед малообеспеченными детьми. А потом уже взимать причитающееся с самого уклониста, предлагают в Госдуме

За восемь месяцев — 10,6 млрд рублей. Такая сумма задолженности по алиментам взыскана с россиян судебными приставами. Данные ведомственной статистики за январь-август этого года «Газете.Ru» предоставила ФССП.

За весь прошлый год судебные приставы взыскали долги по алиментам на 15,2 млрд рублей.

При этом у них находились 1,6 млн производств по взысканиям — всего на 19 тыс. меньше, чем в 2017 году.

За год приставы провели 103,4 тыс. арестов имущества алиментщиков. За счет ограничения выезда за рубеж взыскали 7 млрд рублей, за счет ограничения водительских прав — 3,7 млрд рублей. Еще в отношении 117 тыс. должников были возбуждены дела об административных правонарушениях.

А остаток дел по взысканию алиментов снизился за год с 845 тысяч до 825,5 тыс. Эти цифры называл ранее глава ведомства Дмитрий Аристов

Напомним, период с 2018 по 2027 год объявлен президентом РФ временем проведения программы «Десятилетие детства». Был утвержден план по повышению эффективности исполнения судебных актов по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Но до эффективной работы еще далеко. Количество неплательщиков по алиментам, как видно из ведомственной статистики, все еще исчисляется сотнями тысяч. Отчасти успешной работе службы мешает несовершенство законодательства.

Исправить ситуацию пытается Министерство юстиции , в чьем подчинении находится служба судебных приставов. В начале октября сообщалось, что Минюст готовит законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Сейчас действует норма, в соответствии с которой даже злостный алиментщик не может быть привлечен к уголовной ответственности, если он хотя бы несколько месяцев в году платил алименты.

То есть, даже если должник платил от случая к случаю по сто рублей в месяц при долге в миллион, в возбуждении дела может быть отказано. Минюст считает правильным исключить этот пробел в законодательстве. Это позволит лучше защитить интересы детей и нетрудоспособных родителей, а также будет способствовать оперативности исполнения судебных решений, надеются в министерстве.

Также Минюст предложил новый вид алиментов. Так, при исключительных обстоятельствах при разводе не живущий с ребенком родитель будет обязан участвовать в обеспечении его жильем.

Соответствующие изменения ведомство предложило внести в ст. 86 Семейного кодекса РФ (участие родителей в дополнительных расходах на детей). Эта статья предусматривает обязанность родителей по несению дополнительных расходов на несовершеннолетних детей. В случае возникновения исключительных обстоятельств. Например, тяжелой болезни ребенка, увечья, необходимостью ухода за ним.

Кроме того, министр юстиции Александр Коновалов предлагал ранее обязать родителей содержать даже совершеннолетних детей, которые учатся в вузах на очной форме. Для этого необходимо, считает министр, ввести минимальный размер алиментов.

Возможно, эти законодательные новации, став законом, действительно улучшат ситуацию с собираемостью алиментов в пользу несовершеннолетних.

Но в Госдуме говорят, что одним только ужесточением проблему не решить. Действующее законодательство уже достаточно жесткое в этой части, считает Ярослав Нилов , председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Скорее, наоборот, надо в каждом случае тщательно разобрать причину появления долга по алиментам. Если причина в отсутствии работы, то зачем ужесточать?!» — сказал Нилов «Газете.Ru».

Напомним, с 2019 года разрешено взыскивать долги до 100 тыс. руб. без обращения к судебным приставам (ранее — до 25 тыс. руб.). Достаточно принести исполнительный лист на работу к должнику, чтобы бухгалтерия вычла нужные суммы из зарплаты.

Совсем иное дело, если должник имеет средства, живет праздной жизнью, но не хочет содержать родного сына или дочь.

«А еще, бывает, что вполне состоятельный человек спрятал активы, укрывает доход, чтобы не выполнять решение суда по алиментам, тогда можно применить закон со всей строгостью», — говорит Нилов.

Он согласен с тем, что очень часто бывают ситуации, когда задолженность копится годами и решения этой проблемы нет.

Ранее глава ведомства Дмитрий Аристов приводил такую статистику: на исполнении ФССП находится 316 тысяч производств, где должник находится в розыске. По 146 тысячам таких дел взыскание вообще не производится.

«Мы ни копейки пока не можем вернуть детям», — констатировал ранее глава ФССП Аристов на «круглом столе» в Совете Федерации.

Для такого рода безнадежных случаев Нилов предлагает другой механизм. Государство гасит долг алиментщика перед ребенком и с этого момента алиментщик уже будет иметь дело не с брошенной семьей, а с государственной машиной.

«Дети же не виноваты, что кто-то из родителей после развода оказался финансово несостоятельным. И уже не важно, по какой причине несовершеннолетний не получает алиментов. Главное дать денег, чтобы ребенок нормально рос и развивался», — говорит Нилов.

Каким детям будет положена выплата родительского долга по алиментам, решить легко, считает он. Всем тем, кто относится к льготным категориям.

На уточняющий вопрос, потянет ли госбюджет расходы на погашение долгов перед детьми, Нилов отвечает, что бюджет в России профицитный, средства найдутся.

«К тому же часть выплат за алиментщиков вернется в экономику через покупки промтоваров, продуктов, услуг. Родитель, оставшийся с несовершеннолетним ребенком, повысит качество жизни, закроет долги и тому подобное», — предлагает Нилов.

Он не исключает подготовку соответствующего законопроекта и отмечает высокие шансы на его прохождение через парламент.

В России более пяти миллионов одиноких матерей с детьми и более 600 тысяч отцов-одиночек, говорит вице-президент «Опоры» России Павел Сигал . Согласно данным ФССП, каждый третий плательщик алиментов в России отказывается добровольно выполнять свои обязательства.

По статистике чаще всего не хотят платить за своих детей мужчины, подчеркивает Сигал. Даже звездные отцы уклоняются от своих обязанностей.

Спортсмен по решению суда обязан был ежемесячно перечислять матери своего ребенка порядка 350 тыс. рублей, но в итоге не торопился это делать и на него даже накладывали запрет на выезд за границу из-за задолженности.

«Когда состоятельный или даже просто обычный человек, имеющий работу и доход отказывается платить алименты на родного ребенка, это означает вот что: он мстит бывшей жене (бывшему мужу)», — говорит Марк Сандомирский, доктор психологических и кандидат медицинских наук.

Дело не в ребенке, а в том, как проходил развод, расставание с некогда любимым человеком. Если разошлись мирно, тогда проблем с выплатой алиментов обычно не бывает. А если остался негатив, эмоциональный осадок, то ситуация выходит из-под контроля.

«К сожалению, так бывает не только у россиян. Но это типичная история, насколько я могу судить, на всем постсоветском пространстве», — заключает известный психотерапевт.

В соответствии с п.1 ст. 80 Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Размер алиментов зависит от количества детей и дохода родителя. На одного ребенка — в пределах 25%, на двоих детей — в размере одной трети заработка и (или) иного дохода. На трех и более детей — 50% дохода.