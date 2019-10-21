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Российских младенцев освободят от платы за мусор 

Lenta.ru + ещё 3 34 минуты назад
Российских младенцев освободят от платы за мусор
Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look
«Деловая Россия» предложила отменить плату за вывоз отходов для всех российских детей в возрасте до трех лет. Об этом пишут «Известия».
Письмо с соответствующей инициативой общественная организация направила главе Минстроя Владимиру Якушеву (у издания есть копия документа). В нем отмечается, что в настоящее время тариф на вывоз мусора в среднем по стране составляет 100–150 рублей в месяц на человека, при этом возраст проживающих в жилом помещении не учитывается.
Авторы письма считают, что тарифы на вывоз отходов нужно дифференцировать в зависимости от возраста. Так, плата должна быть нулевой для граждан, не достигших трехлетия, и для детей в возрасте 3-11 лет, проживающих в семьях льготников (многодетных, малоимущих). Кроме того, предлагается ввести льготы по оплате вывоза мусора для дошкольников (3–6 лет) и для младших школьников (7–11 лет) из семей, не относящихся к льготным категориям.
В «Деловой России» указывают, что дети не производят мусор самостоятельно, за их жизнь и быт несут ответственность родители или законные представители.
Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов заявил «Известиям», что инициатива организации достойна внимания. «Очевидно, что ребенок производит меньше мусора, чем взрослый человек», — согласился он. Само министерство на момент публикации материала никак не отреагировало на идею о снижении платы за мусор.
Ранее в октябре стало известно, что большинство — почти 72 процента — жителей крупных российских городов негативно относятся к идее сортировки и раздельного сбора мусора. Исследование, в котором приняли участие 90 тысяч респондентов, включая жителей 16 российских городов-миллионников, показало, что около 66 процентов жителей мегаполисов не хотят сортировать мусор ни при каких условиях. Еще шесть процентов не готовы заниматься сортировкой самостоятельно, но согласны доплатить, чтобы эту работу за них выполняли специальные службы.
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Общество , Владимир Якушев , Минстрой , Деловая Россия , газета "Известия"
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