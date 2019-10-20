Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе» 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Собчак поняла, зачем Захарову «держат в МИДе»
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что он не стремится сразу отвечать на провокации со стороны зарубежных государств.
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
«Для этого Марию Захарову и держат в МИДе)))» — написала Собчак в своем Telegram-канале.
В интервью телеканалу «Россия 1» Лавров сказал, что сначала нужно проанализировать, что стоит за выпадами со стороны иностранных государств.
«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Собчак раскритиковала стихи Захаровой о детях, погибших в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева Канделаки объяснила, в чем сила Соловьева Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию Соловьев дал совет американцам, как научиться лучше понимать Россию Князь Романов решил посетить Крым Князь Романов решил посетить Крым
Общество , Мария Захарова , Ксения Собчак , Сергей Лавров , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным57
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Сирии477
Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны
Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны248
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время экзамена229
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Малышева дала россиянам небезопасный совет42
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один»
02:47
Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один»
Общество
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
00:39
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Происшествия Другое
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
02:40
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение