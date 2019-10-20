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Малышева дала россиянам небезопасный совет 

Рамблер 28 минут назад
Российская телеведущая Елена Малышева назвала три волшебных таблетки, которые необходимо принимать людям за 50, чтобы «отодвинуть старость» и предотвратить заболевания. Однако с ее мнением согласны не все врачи.
Малышева взбесила россиян
«Сегодня медицина стала математикой. Все подсчитано, известно, выделено три препарата, которые должен принимать каждый человек старше 50 лет». — заявила медик-шоумен в эфире Первого канала.
По версии Малышевой, в список входит аспирин, который предотвращает «склеивание» тромбоцитов и появление тромбов — причины инфарктов и инсультов. Врач предложила принимать специальный «сердечный» аспирин.
Еще одна панацея от старости — ингибиторы АПФ («прилы»). Они сохраняют эластичность сосудов и нормализуют давление. По словам Малышевой, ежедневное употребление «прилов» может значительно продлить жизнь.
Также пожилым следует принимать статины. Они снижают количество холестерина, вырабатываемого печенью.
Отметим, что в среде ученых и практикующих врачей существуют и противоположные мнения. Так, эксперты указывают на потенциальный вред и опасность аспирина. В частности, рекомендуется учесть все нюансы, связанные с опасностью возникновения язвы желудка и внутренних кровотечений.
Кроме того, ученые Национального университета Ирландии ранее заявили, что приём здоровыми людьми статинов не приносит никакой пользы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жительница Курска ввезла феназепам с Украины и попала под суд.
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Общество , Видео , Елена Малышева , Первый канал
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