Малышева дала россиянам небезопасный совет

Российская телеведущая Елена Малышева назвала три волшебных таблетки, которые необходимо принимать людям за 50, чтобы «отодвинуть старость» и предотвратить заболевания. Однако с ее мнением согласны не все врачи.

«Сегодня медицина стала математикой. Все подсчитано, известно, выделено три препарата, которые должен принимать каждый человек старше 50 лет». — заявила медик-шоумен в эфире Первого канала.

По версии Малышевой, в список входит аспирин, который предотвращает «склеивание» тромбоцитов и появление тромбов — причины инфарктов и инсультов. Врач предложила принимать специальный «сердечный» аспирин.

Еще одна панацея от старости — ингибиторы АПФ («прилы»). Они сохраняют эластичность сосудов и нормализуют давление. По словам Малышевой, ежедневное употребление «прилов» может значительно продлить жизнь.

Также пожилым следует принимать статины. Они снижают количество холестерина, вырабатываемого печенью.

Отметим, что в среде ученых и практикующих врачей существуют и противоположные мнения. Так, эксперты указывают на потенциальный вред и опасность аспирина. В частности, рекомендуется учесть все нюансы, связанные с опасностью возникновения язвы желудка и внутренних кровотечений.

Кроме того, ученые Национального университета Ирландии ранее заявили, что приём здоровыми людьми статинов не приносит никакой пользы.