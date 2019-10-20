Глобальное потепление: Гидрометцентр объяснил аномальную осень

Влияние большого по площади и высокого по вертикали антициклона привело к аномально теплой осени в европейской части России , пояснили в Гидрометцентре. Ведомство связало такие показатели с процессами глобального потепления климата.

Аномально теплый октябрь в европейской части России объясняется действием большого по площади и высокого по вертикали антициклона, долговременность которого обусловлена почти полным отсутствием ветра, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам метеоролога, до середины следующей недели температурные показатели в центре европейской части России будут превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. Дневные температуры в районе 11-16 градусов будут сопровождаться кратковременными дождями, сообщает «Российская газета».

«Вспомните прошлую осень в Москве . Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Люди в октябре ходили в легкой одежде. Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата», — резюмировал специалист.

В целом зимний период постепенно сокращается в средней полосе России и, соответственно, происходит постепенное увеличение летнего, отмечал ранее Вильфанд. По его словам, уменьшается промежуток времени между периодом установления отрицательных показателей температуры и периодом, когда столбики термометров устойчиво показывают положительные значения.

Вильфанд обращал внимание на то, что в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. Вместе с ними повышаются и показатели термометров летом. Но это происходит не так стремительно, как в случае с зимним периодом, передает ФАН.

«В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле, потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость», — указывал метеоролог.

Период года, когда устанавливаются отрицательные значения температуры воздуха, сокращается, подтверждает ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова

«Действительно, это так. В какие-то отдельные годы будет наблюдаться и обратная картина», — уверена синоптик.

Макарова считает, что такое погодное изменение, как повышение температуры воздуха, связано с изменениями климата и повышением глобальной температуры.

В прошлом месяце председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения о климате, которое появилось 12 декабря 2015 года по итогам конференции по борьбе с парниковыми газами в столице Франции. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами.

Парижское соглашение по климату было принято 195 участниками форума в Париже. Тогда они договорились о необходимости контролировать процесс глобального потепления и не допускать повышения средней температуры атмосферы на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с той температурой атмосферы, которая сложилась в доиндустриальную эпоху, то есть в XIX веке.

Предполагается даже, что средняя температура не должна показать рост более чем на 1,5 градуса. Ученые в 2015 году заявили, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Согласно документу, каждые пять лет необходимо пересматривать в сторону увеличения вклад каждой страны по снижению вредных выбросов в атмосферу. Развитые страны должны выделять средства в специальный климатический фонд для помощи более бедным государствам.

В период с 2050 по 2100 год необходимо ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Для выполнения взятых на себя обязательств по итогам парижской конференции в Министерстве природных ресурсов и экологии России был утвержден план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов.

В частности, этот план предусматривает, что предприятия промышленности должны вести учет по объемам своих выбросов. На основе этой документации должна быть создана внутрироссийская система регулирования этих выбросов.

Предполагается, что вкладом России в Парижское соглашение станет ограничение эмиссии парниковых газов к 2030 году до 70% от базового уровня 1990 года, передает НСН.