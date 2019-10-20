Зеленского «нашли» в столичном метро

Двойник — поразительная копия украинского лидера. Умид рассказал о своей жизни телеграмм-каналу Mash.

Слава пришла, когда кто-то из москвичей сфотографировал задремавшего узбека в вагоне метро.

«В метро, когда я на работу ехал, кто-то сфоткал меня. Я даже не знал этого». — говорит Умид.

По словам мигранта, его узнают и называют Зеленским — в маршрутке, метро и на работе. Это началось еще в ту пору, когда президент незалежной был комиком.

«Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал… Мне с детства нравится юмор, комедии, когда роли играют». — рассказывает Умид.

Друзья на работе часто подшучивают и показывают ему видео с украинским президентом. Они зовут коллегу «Димой Зеленским».

Сам Умид говорит, что «хотел бы, если получится, получить российское гражданство». Он хочет достойно жить со своей семьёй.

Двойник пожелал президенту Украины крепкого здоровья и счастья.