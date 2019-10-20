Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского «нашли» в столичном метро 

Рамблер 45 минут назад
В России нашли двойника президента Украины Владимира Зеленского, мечтающего о российском гражданстве. Это узбекский мигрант Умид, работающий маляром в московском автосервисе.
Двойник — поразительная копия украинского лидера. Умид рассказал о своей жизни телеграмм-каналу Mash.
Слава пришла, когда кто-то из москвичей сфотографировал задремавшего узбека в вагоне метро.
«В метро, когда я на работу ехал, кто-то сфоткал меня. Я даже не знал этого». — говорит Умид.
По словам мигранта, его узнают и называют Зеленским — в маршрутке, метро и на работе. Это началось еще в ту пору, когда президент незалежной был комиком.
«Я раньше не знал, кто такой этот Зеленский. Тогда мне, еще в 2017 году друзья говорили, что есть юморист такой, ты на него похож. А когда он президентом стал, я уже узнал… Мне с детства нравится юмор, комедии, когда роли играют». — рассказывает Умид.
Друзья на работе часто подшучивают и показывают ему видео с украинским президентом. Они зовут коллегу «Димой Зеленским».
Сам Умид говорит, что «хотел бы, если получится, получить российское гражданство». Он хочет достойно жить со своей семьёй.
Двойник пожелал президенту Украины крепкого здоровья и счастья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Илья Резник опроверг слухи о том, что вместо Аллы Пугачевой на публике появляется ее двойник.
Комментарии11
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Илья Резник , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты причины любви Трампа к России
Раскрыты причины любви Трампа к России
Мужчина упал на рельсы в московском метро
Мужчина упал на рельсы в московском метро1
В США активизировалась «тектоническая бомба»
В США активизировалась «тектоническая бомба»43
«Неприемлемо»: в Грузии протестуют из-за театра России
«Неприемлемо»: в Грузии протестуют из-за театра России186
Как «Тополь» предотвратил третью мировую
Как «Тополь» предотвратил третью мировую9
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
04:56
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
Общество
Раскрыты причины любви Трампа к России
00:36
Раскрыты причины любви Трампа к России
США В мире
Мужчина упал на рельсы в московском метро
00:37
Мужчина упал на рельсы в московском метро
Происшествия
Зеленского «нашли» в столичном метро
01:48
Зеленского «нашли» в столичном метро
Общество
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
03:27
«Украл $1,5 млрд»: у Трампа раскрыли схемы Порошенко
Украина В мире
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
03:38
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
Армия Оружие
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение