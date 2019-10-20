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Собчак потребовала запретить Соловьеву въезд в Италию 

Рамблер 55 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале ссылку на петицию о лишении журналиста Владимира Соловьева итальянского гражданства.
«Соловьева предлагают лишить итальянского гражданства. Причем подписывают петицию и русские, и итальянцы», — написала она.
Ранее «Рамблер» сообщал, что некий «отец Сергий» создал петицию на сайте Change.org, обращенную к властям Италии. Он обвинил Соловьева в экстремизме, потребовал выгнать его с ТВ, запретить ему въезд в США и страны Европы, отнять у него вид на жительство в Италии и не давать гражданства этой страны. Петицию к этому дню подписало около 136 тысяч человек.
Сам Соловьев не скрывает, что у него есть недвижимость в Италии, но утверждает, что не намерен иметь никакое иное гражданство, кроме российского.
«Я родился гражданином СССР, потом стал гражданином России. Им и остаюсь», — сказал Соловьев. Он отметил, что автор петиции, причисляющий себя к «клирикам», впал в прелесть» и потерял разум.
По его словам, такого священника вообще нет. Близкие к церкви люди сообщили ему, что однажды «Сергий» жил в монастыре, но затем был изгнан.
Отметим, что данных, раскрывающих личность «отца Сергия», действительно, нет в Сети, а верующие люди и церковники, как правило, стараются избегать политики.
Комментарии744
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Италия
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