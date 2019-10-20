Российским школьникам перестали выдавать автоматы Калашникова

Образовательные учреждения России стараются реже приобретать необходимые для обучения школьников военной подготовке макеты огнестрельного оружия, фактически перекладывая это на плечи патриотических клубов и воинских частей. News.ru выяснил, что «Калашниковы» в качестве учебного пособия до рук детей и подростков практически не доходят.

Иркутской области. В текущем году различные учреждения образования страны приобрели всего 56 автоматов, следует из данных официального сайта госзакупок. За 10 с половиной месяцев общие траты на по сути главный предмет детских и подростковых военных учебно-тренировочных мероприятий составил 1,02 млн рублей, а непосредственно школам достался лишь 1 макет. Он потребовался СОШ № 2 города Усолье-Сибирское

Похожая ситуация складывалась и годом ранее. Учреждения приобрели 72 «Калашникова», общие траты — 1,2 млн рублей. Однако в 2017 году российские школьники и студенты получили в два раза больше автоматов, 157 штук. Затраты на их приобретение составили 2,1 млн рублей, то есть также почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

Сегодня макеты интересны, прежде всего, молодёжным центрам, различным патриотическим и военно-спортивным клубам и обществам. Цель — обучить подрастающее поколение правильному обращению с оружием, продемонстрировать его возможности в ходе учебно-тренировочных сборов, стрельб на полигонах воинских частей и т.д. В школы, даже в рамках наглядных пособий и «демонстрационного оборудования» для кабинетов ОБЖ и начальной военной подготовки практически ничего не поступает: 4 автомата по всей России закупили в 2017 году, 8 — в 2016 году.

Как правило, в госзакупках речь идёт о макетах массогабаритных АК-74М (автомат Калашникова модернизированный), оригинал которого используют отечественные армейские и специальные подразделения с 1991 года. Демонстратор создан на базе боевого оружия и является его полной копией по весу, габаритам и внешнему виду. Корпус изготовлен из стали, приклад — из прочного пластика. Важно, что такой макет при попадании в руки детей должен содержать конструктивные доработки, которые не позволяют использовать его в качестве работоспособного огнестрельного оружия. В среднем, стандартный АК-74М «для школьников» обходится учреждениям в 16-18 тыс. рублей.

В текущем году 12 автоматов получили победители республиканских финальных военно-спортивных игр Чувашской Республики «Зарница» и «Орленок», а Южно-Сахалинский «Оздоровительно-досуговый центр „Юбилейный“ заказал 23 списанных макета АКМ (ВПО-911) — сходного с боевым образцом. Это весьма распространённая экономичная модель в качестве учебного пособия. Кроме того, центр закупил 5 охолощенных СХП автомата Калашникова ОС-АК-103 ( Ижмаш ) — это лишенная возможности вести стрельбу боевыми патронами модификация. Модель также может имитировать взаимодействие работы механизмов с использованием патронов светозвукового (шумового) действия. На свои покупки „Юбилейный“ потратил 501 тыс. рублей.

Член Московского областного отделения ветеранской организации „Боевое братство“, воевавший в разведроте мотострелкового полка в Афганистане Павел Ширшов , рассказал, что в его школьные годы детям выдавали автоматы с просверленными стволами. По его мнению, этого вполне достаточно. Приводить оружие в состояние небоеготовности можно более щадящими методами, чтобы не портить внешний вид.

Ветеранская организация проводит различные мероприятия патриотической направленности, в том числе и в школах. Так, отметил Ширшов, некоторые общеобразовательные учреждения имеют макеты автоматов, а в каких-то их нет. Эксперт полагает, что наличие учебного оружия находится на усмотрении директора школы.

Я считаю, что наш мир достаточно жесток и ребёнок должен понимать, что такое оружие и как им пользоваться. По крайней мере, отличить резиновую игрушку от боевого автомата, если чем-то из этих вещей ему будут угрожать. Реакция на такие действия должна быть разной. Изучать „Калашников“, думаю, должны все. А иметь его или нет — уже другой вопрос, — поделился собеседник.

По итогам прошлого года крупнейшим покупателем макетов стал Мурманский „Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе имени Бакшеева“, закупивший 20 учебных автоматов на 301 тыс. рублей. 12 штук также понадобились Министерству образования и молодёжной политики Чувашской республики.