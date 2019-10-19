Финскую журналистку впечатлил плацкарт

Путешественницу удивила внешность попутчиков.

«Русские, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ожидают проверки билетов в ярких кроссовках и милой домашней одежде», — пишет Йесканен.

Вагон напомнил ей общежитие, однако соседи попались тихие.

«Я ехала с семьями с детьми, парами и одинокими женщинами», — написала она, — Боялась, что попадется пьющая компания, но этого не случилось».

Йесканен удивил аппетит пассажиров.

«Достают завтрак. Он представляет собой полный ассортимент колбас, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и растворимый кофе», — удивилась журналистка. Она пыталась купить пироги на одной из станций, но была разочарована: «Тесто было жестким. А начинка — одно название».

На нее также произвела впечатление природа, которую она увидела из окна поезда.

«Чем дальше едешь, тем интереснее становится пейзаж», — написала Йесканен. Долгий путь выдался легким и простым: финка не только наблюдала за соседями и природой, но и прочитала 300 страниц книги.