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Финскую журналистку впечатлил плацкарт 

Рамблер + ещё 5 41 минуту назад
Финскую журналистку впечатлил плацкарт
Фото: РИА Новости
Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен провела день в российском плацкартном вагоне по пути из Петербурга в Мурманск. Она поделилась впечатлениями в газете Helsingin Sanomat.
Путешественницу удивила внешность попутчиков.
«Русские, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ожидают проверки билетов в ярких кроссовках и милой домашней одежде», — пишет Йесканен.
Вагон напомнил ей общежитие, однако соседи попались тихие.
«Я ехала с семьями с детьми, парами и одинокими женщинами», — написала она, — Боялась, что попадется пьющая компания, но этого не случилось».
Йесканен удивил аппетит пассажиров.
«Достают завтрак. Он представляет собой полный ассортимент колбас, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и растворимый кофе», — удивилась журналистка. Она пыталась купить пироги на одной из станций, но была разочарована: «Тесто было жестким. А начинка — одно название».
На нее также произвела впечатление природа, которую она увидела из окна поезда.
«Чем дальше едешь, тем интереснее становится пейзаж», — написала Йесканен. Долгий путь выдался легким и простым: финка не только наблюдала за соседями и природой, но и прочитала 300 страниц книги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что немецкий журналист после путешествия в Москву составил список отличий жизни в России и Европе.
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Общество , Мурманск , Санкт-Петербург , Финляндия
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