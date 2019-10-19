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Индийский фермер ожил на собственных похоронах 

Мир24 + ещё 4 1 час назад
Индийский фермер ожил на собственных похоронах
Фото: «Мир 24» / Сергей Зенин
В Индии 55-летний фермер пришел в сознание прямо на собственных похоронах, передает AsiaOne.
Незадолго до этого мужчина потерял сознание, когда пас коз. Его родные решили, что тот умер, устроив похороны. В момент, когда тело начали опускать в могилу, один из присутствующих на прощальной церемонии заметил, что «умерший» покачал головой. «Восставшего из мертвых» немедленно отправили в госпиталь. Медиками установлено, что у доставленного в лечебное учреждение была сильная лихорадка, из-за которой случился обморок. Во время отключки индиец казался действительно мертвым, заверила его семья.
Ранее в Индии юноша «ожил» на собственных похоронах. Когда тело Фуркана готовились поместить в могилу, люди обратили внимание, что погибший дергается.
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