Индийский фермер ожил на собственных похоронах

В Индии 55-летний фермер пришел в сознание прямо на собственных похоронах, передает AsiaOne.

Незадолго до этого мужчина потерял сознание, когда пас коз. Его родные решили, что тот умер, устроив похороны. В момент, когда тело начали опускать в могилу, один из присутствующих на прощальной церемонии заметил, что «умерший» покачал головой. «Восставшего из мертвых» немедленно отправили в госпиталь. Медиками установлено, что у доставленного в лечебное учреждение была сильная лихорадка, из-за которой случился обморок. Во время отключки индиец казался действительно мертвым, заверила его семья.

Ранее в Индии юноша «ожил» на собственных похоронах. Когда тело Фуркана готовились поместить в могилу, люди обратили внимание, что погибший дергается.