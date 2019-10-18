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На Украине решили создать «реестр секса» 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
«Реестр секса» появится на Украине
Фото: РИА Новости
В Комитет по правам человека Верховной Рады Украины поступило предложение создать государственный добровольный реестр лиц, ведущих половую жизнь. Об этом сообщает УНИАН.
Автором предложения является киевлянин Андрей Хилько.
«Добровольный реестр начала личных интимных отношений — "реестр секса", если коротко. Целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни», — описал он свою инициативу.
По мнению инициатора, социальными функциями такого реестра будет, в частности, «предотвращение сексуального насилия в отношении женщин». Предлагается, чтобы парам, которые добровольно зарегистрировались, государство будет предоставлять возможность бесплатного лечения венерических заболеваний, бесплатные средства контрацепции и поддержку семейных психологов.
Депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Ирина Суслова назвала инициативу чудо-предложением.
«Предлагаю предоставить право каждому гражданину быть субъектом законодательной инициативы, как говорят: лишь бы дурость каждого была видна, а что?» — считает она.
Поправки о сексе без добровольного согласия вступили в силу на Украине 11 января. Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. При этом новые поправки распространяются и на отношения между супругами.
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Комментарии3
Общество , В мире , Украина , Андрей Хилько , Верховная Рада
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