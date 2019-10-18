«Реестр секса» появится на Украине

На Украине решили создать «реестр секса»

В Комитет по правам человека Верховной Рады Украины поступило предложение создать государственный добровольный реестр лиц, ведущих половую жизнь. Об этом сообщает УНИАН.

«Добровольный реестр начала личных интимных отношений — "реестр секса", если коротко. Целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни», — описал он свою инициативу.

По мнению инициатора, социальными функциями такого реестра будет, в частности, «предотвращение сексуального насилия в отношении женщин». Предлагается, чтобы парам, которые добровольно зарегистрировались, государство будет предоставлять возможность бесплатного лечения венерических заболеваний, бесплатные средства контрацепции и поддержку семейных психологов.

Депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Ирина Суслова назвала инициативу чудо-предложением.

«Предлагаю предоставить право каждому гражданину быть субъектом законодательной инициативы, как говорят: лишь бы дурость каждого была видна, а что?» — считает она.

Поправки о сексе без добровольного согласия вступили в силу на Украине 11 января. Согласно изменениям, принятым Верховной Радой в декабре 2017 года, любой гражданин Украины может написать заявление об изнасиловании в случае, если сексуальные действия были совершены без обоюдного добровольного согласия. При этом новые поправки распространяются и на отношения между супругами.