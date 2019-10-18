«Колыбель коррупции»: новая версия скандала в онкоцентре Блохина

Скандал в онкоцентре Блохина начался из-за «коррупционной чистки», сообщает телеграм-канал «Опер слил».

В сентябре, как сообщал «Рамблер», почти 30 врачей объявили о намерении уволиться из НИИ детской онкологии и гематологии Медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина по причине недовольства политикой нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой.

«Ситуация произошла из-за коррупционной чистки», — уверены авторы «Опер слил».

По их сведениям, онкоцентр Блохина был «колыбелью коррупции», пока его возглавлял Михаил Давыдов , в 2001-2017 годах.

Академик якобы переоформил часть онкоцентра на себя и создал лабораторию по платной сдаче бесплатных анализов, его подельником был бывший замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич, а профессор Иван Стилиди , ставший руководителем онкоцентра в 2018-м, это обнаружил.