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«Колыбель коррупции»: новая версия скандала в онкоцентре Блохина 

Рамблер 31 минуту назад
Скандал в онкоцентре Блохина начался из-за «коррупционной чистки», сообщает телеграм-канал «Опер слил».
В сентябре, как сообщал «Рамблер», почти 30 врачей объявили о намерении уволиться из НИИ детской онкологии и гематологии Медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина по причине недовольства политикой нового директора НИИ Светланы Варфоломеевой.
«Ситуация произошла из-за коррупционной чистки», — уверены авторы «Опер слил».
По их сведениям, онкоцентр Блохина был «колыбелью коррупции», пока его возглавлял Михаил Давыдов, в 2001-2017 годах.
Академик якобы переоформил часть онкоцентра на себя и создал лабораторию по платной сдаче бесплатных анализов, его подельником был бывший замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич, а профессор Иван Стилиди, ставший руководителем онкоцентра в 2018-м, это обнаружил.
«Менткевич стал действовать через свою жену, старшую сестру онкоцентра. В середине осени она начала подговаривать медсестер писать заявления на увольнения, взамен обещав смену власти и повышения», — сообщает канал.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
Комментарии5
Общество , Видео , Михаил Давыдов , Иван Стилиди
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