«Он всегда рядом»: каким запомнили Сергея Доренко друзья

В день рождения журналиста Сергея Доренко , скончавшегося 9 мая, Starhit попросил друзей радиоведущего рассказать, каким они его запомнили. Оказалось, что Доренко увлекался китайской метафизикой, умел настроить редакцию на рабочий лад, а также постоянно искал место, где мог бы скрыться от людей.

Китаеведа Бронислава Виногродского связывала с Доренко многолетняя дружба и общее увлечение китайской метафизикой. Оба были в восторге от нефритовых предметов. Именно с Виногродским журналист искал «укрылище» — место, где можно спрятаться от людей.

«В Туве были, в Минск, помню, на его фольксвагене отправились. Смотрели дома на берегу озера — ничего не приглянулось. Так и не нашли его „укрылище“, — рассказал друг радиоведущего.

Александру Казкевичу в своё время Доренко проложил дорогу в профессию. Под его началом мужчина начал карьеру в программе „Время“. Казакевич заявил, что во времена тотальной невыплаты зарплат все члены редакции ходили на работу как на праздник, поскольку „быть в команде Доренко было престижно“.

„Не помню, чтобы он хоть раз повышал голос, даже не знаю, умел ли кричать. Легко умел сделать так, чтобы его слово было услышано не только зрителем, но каждым человеком в редакции“, — отметил журналист, подчеркнув, что однажды шеф объявил на работе „сухой закон“.

Радиоведущая Екатерина Звягинцева была подчиненной Доренко на радио „Говорит Москва“. Девушка запомнила его как „настоящего мужчину“.

„Если, например, ломалась кофе-машина, не обращался в бухгалтерию или еще куда-то: просто отправлялся в магазин и покупал новую за свой счет“, — отметила Звягинцева.

При этом, по ее словам, Доренко знал каждого, кто работает в редакции, был осведомлен кто чем живет, называл обстановку на работе „семейной“. Девушка отмечает, что шеф мог вызвать к себе в кабинет и „сунуть денег из личных сбережений“.

Как ранее сообщал „Рамблер“, Сергей Доренко умер 9 мая — почувствовал недомогание во время поездки на мотоцикле, потерял управление и упал. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аневризмы грудной части аорты.