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Чиновники и депутаты торжественно открыли морг в российском городе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В Башкирии торжественно открыли морг
Фото: ТАСС
В Стерлитамаке (Башкирия) 17 октября делегация местных чиновников и депутатов с журналистами торжественно открыла новое здание морга. Об этом сообщило издание Sterlitamakcity.
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель главы администрации города Юрий Тротт, замначальника отдела кадров организации медпомощи взрослому населению Минздрава Башкирии Люция Ахметова, депутаты городского Совета и Курултая РБ и руководитель республиканского бюро судмедэкспертизы Александра Орловская.
Несколько лет назад депутаты местного горсовета решили перенести здание морга с территории больницы, чтобы он находился удаленно от жилого сектора. Местная администрация выделила под морг участок в промзоне. В новом здании есть автономная канализация, которая не связана с другими предприятиями.
Как заявил заведующий судмедэкспертизой Стерлитамака Айрат Яппаров, теперь эксперты смогут перейти «на новый уровень работы».
Ранее депутат Тульской городской думы Олег Погорелов торжественно представил нескольким пенсионеркам новую сушилку для белья во дворе их дома. Отмечалось, что жильцы попросили парламентария помочь с организацией площадки для развешивания белья.
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Комментарии
Общество , Минздрав РФ , Башкортостан , Стерлитамак
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