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Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц 

Газета.Ru 1 час назад
Россиян уличили в чрезмерном потреблении яиц
Фото: ТАСС
У россиян зафиксировано чрезмерное потребление яиц. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на специальное исследование.
Согласно полученным данным, в среднем россиянин употребляет 280 яиц в год.
Как уточняется, данный показатель превышает рекомендованную рациональную норму на 8%, которая составляет 260 яиц.
Отмечается, что за последнее десятилетие подушевое потребление яиц в России увеличивалось в среднем на 1,0% в год.
При этом по потреблению этого продукта лидирует КНР. Каждый житель Китая в среднем съедает порядка 300 яиц в год.
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