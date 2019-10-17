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Эксперт назвал самое опасное место в квартире 

Рамблер 21 минуту назад
Эксперт назвал самое опасное место в квартире
Фото: depositphotos.com
Самое опасное место в квартире — кухня, считает профессор кафедры общественного здравоохранения Университета Аризоны Чарльз Герб.
Он назвал кухонную мойку и столешницу рассадником опасных микробов и микроорганизмов. Все из-за того, что именно там происходит размораживание, мытье и разделка сырого мяса, птицы и рыбы.
Их мойки микробы распространяются по всей кухне, а оттуда — по квартире, передают «Вести».
Самыми грязными предметами кухонного обихода профессор назвал губку для мытья посуды, тряпку и кухонное полотенце.
Ранее исследование показало, что микробов на разделочной доске больше, чем на сиденье унитаза.
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