ЕСПЧ признал ряд жалоб против России неприемлемыми

В частности, по данным министерства, ЕСПЧ признал неприемлемыми жалобы 99 заявителей на предполагаемые исчезновения их родственников в Чеченской Республике

"Он учел игнорирование заявителями имеющихся в их распоряжении процессуальных возможностей по поддержанию контактов со следственными органами в целях получения оперативной информации о ходе следствия и своевременного принятия решения о необходимости обращения за защитой в международный суд", — говорится в сообщении.

В решении по делу "Быховец против России" Европейский Суд не усмотрел нарушений в связи с продолжением уголовного судопроизводства без участия заявителя после отмены вынесенного ранее оправдательного приговора, так как Минюст доказал тщательность подходов российского национального суда к выяснению обстоятельств надлежащего уведомления заявителя об отмене оправдательного приговора и продолжении в отношении него уголовного судопроизводства, а также предоставление защитнику заявителя надлежащей возможности для поддержания связи с подзащитным и присутствия в судебных заседаниях.

"Европейский Суд согласился с точкой зрения Минюста России о том, что заявитель, будучи в прошлом судебным приставом, не мог не знать о последствиях своей неявки в судебное заседание и подобное обстоятельство свидетельствовало о его осознанном стремлении избежать уголовного преследования", — сообщили в министерстве,

Неприемлемыми ЕСПЧ признал также еще пять различных жалоб, сообщает российское министерство.