Мединский создаст «доску позора» для «киножуликов»

Министр культуры России Владимир Мединский в ходе встречи с выдающимися выпускниками ВГИКа рассказал о планах создать «доску позора» для создателей фильмов, которые занимаются растратой государственных средств.

На неё попадут «киножулики»: фильмы, которые получили деньги от государства, а после не отдали возвратную часть или вовсе не преступили к созданию киноленты. Мединский заявил, что такие люди дискредитируют отрасль и не дают продюсерам нормально работать. Об этом сообщает РИА Новости.

По фамилиям будет указано, кто какое отношение имеет к производству этих фильмов. Это всё появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги, — говорится в заявлении министра культуры.