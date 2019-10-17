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Мединский создаст «доску позора» для «киножуликов» 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Мединский создаст «доску позора» для «киножуликов»
Фото: News.ru
Министр культуры России Владимир Мединский в ходе встречи с выдающимися выпускниками ВГИКа рассказал о планах создать «доску позора» для создателей фильмов, которые занимаются растратой государственных средств.
На неё попадут «киножулики»: фильмы, которые получили деньги от государства, а после не отдали возвратную часть или вовсе не преступили к созданию киноленты. Мединский заявил, что такие люди дискредитируют отрасль и не дают продюсерам нормально работать. Об этом сообщает РИА Новости.
По фамилиям будет указано, кто какое отношение имеет к производству этих фильмов. Это всё появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги, — говорится в заявлении министра культуры.
Ранее Мединский заявил, что Минкульт поддерживает инициативу Госдумы по упразднению всей возрастной маркировки на произведениях искусств, писал News.ru.
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Комментарии
Общество , Другое , Владимир Мединский , Минкультуры , Госдума
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