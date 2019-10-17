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Независимые эксперты не нашли оснований для принудительного лечения якутского шамана 

Newsru.com 42 минуты назад
Шедшего к Путину шамана сочли вменяемым
Фото: РИА Новости
Независимые эксперты подвергли сомнению выводы амбулаторного "экспресс-обследования" шамана Александра Габышева, проведенного в психиатрическом диспансере Якутска и признавшего его невменяемым, сообщают "Сибирь. Реалии" и DW со ссылкой на "Правозащиту Открытки". По словам координатора организации Алексея Прянишникова, Габышев не представляет угрозу для общества и не нуждается в принудительном лечении.
"Независимые эксперты не увидели в поведении шамана Габышева никакой агрессии и предположили, что вывод о необходимости его изоляции для стационарного лечения с большой долей вероятности был сделан ситуативно", — рассказал Прянишников.
По его мнению, изоляция Габышева в диспансере была бы удобна властям, поскольку появление шамана в Бурятии способствовало усилению общественных волнений в Улан-Удэ.
В заключении независимых экспертов говорится, что рекомендация о принудительном лечении шамана обосновывается не столько его заявлениями и действиями, сколько вызванным общественным резонансом. В документе говорится, что ни в истории жизни Габышева, ни в амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, ни в данных независимого исследования "нет никаких признаков, позволяющих говорить о его опасности для себя или других лиц".
Адвокаты Габышева намерены ходатайствовать о проведении стационарного обследования в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, а также лингвистической экспертизы его высказываний. Сам Габышев заявил DW, что считает себя "здоровым и вменяемым человеком" и не признает результаты медицинских обследований, утверждающих обратное.
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Общество , Якутск
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