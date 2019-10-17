Брейк-данс против лесных пожаров!

Смотрите серию «Пробуждение» — одну из трех составляющих видеопроекта «Сила в твоих руках», созданного Компанией Siberian Wellness и олимпийским порталом Teamrussia.pro при участии реальных олимпийских и мировых чемпионов, а также при информационной поддержке портала Рамблер.

Серия «Пробуждение» состоит из трех роликов и посвящена глобальным экологическим проблемам современного мира. Герои роликов — действующие чемпионы в современных видах спорта — привлекают внимание зрителя к теме климатических изменений и экологических катастроф, возникающих по вине человека.

Каждое видео, с одной стороны, — иллюстрация отдельной экологической катастрофы, короткая демонстрация того, как маленькая проблема со временем возрастает и обретает планетарные масштабы. А с другой — призыв-обращение ко всем людям быть ответственными за свой дом, свою страну, свою природу. Потому что все и всегда начинается с каждого из нас.