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Брейк-данс против лесных пожаров! 

Партнерский материал 53 минуты назад
Смотрите серию «Пробуждение» — одну из трех составляющих видеопроекта «Сила в твоих руках», созданного Компанией Siberian Wellness и олимпийским порталом Teamrussia.pro при участии реальных олимпийских и мировых чемпионов, а также при информационной поддержке портала Рамблер.
Серия «Пробуждение» состоит из трех роликов и посвящена глобальным экологическим проблемам современного мира. Герои роликов — действующие чемпионы в современных видах спорта — привлекают внимание зрителя к теме климатических изменений и экологических катастроф, возникающих по вине человека.
Каждое видео, с одной стороны, — иллюстрация отдельной экологической катастрофы, короткая демонстрация того, как маленькая проблема со временем возрастает и обретает планетарные масштабы. А с другой — призыв-обращение ко всем людям быть ответственными за свой дом, свою страну, свою природу. Потому что все и всегда начинается с каждого из нас.
В первом видео из серии «Пробуждение» Сергей Чернышёв, чемпион юношеских олимпийских игр по брейк-дансу, демонстрирует, как можно потушить пожар брейк-дансом и как очистить легкие планеты с помощью скейтборда.
Комментарии
Общество , Видео , Сергей Чернышев
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