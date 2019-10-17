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Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ 

News.ru + ещё 24 13 минут назад
Глава СПЧ прокомментировал сообщения об уходе
Фото: News.ru
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов прокомментировал сообщения о своей отставке. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он отметил, что и дальше намерен заниматься правозащитной деятельностью.
Правозащитной деятельностью я занимаюсь с восьмого класса средней школы. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я займусь чем-нибудь другим? — цитирует его «Интерфакс».
Об уходе Федотова с должности ранее сообщила член СПЧ Ева Меркачёва. По её словам, это связано с достижением предельного возраста, при котором можно находиться на госслужбе. При этом одним из наиболее вероятных кандидатов на должность главы СПЧ называли руководителя Общественной палаты Валерия Фадеева.
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека. По его словам, кадровые вопросы обсуждению не подлежат, писал News.ru.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Ева Меркачева , Валерий Фадеев , Михаил Федотов , Общественная палата России , Совет по правам человека , Интерфакс
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