Врачам разрешат помогать россиянам без их согласия

Врачам захотели дать право помогать россиянам без их согласия

Госдуму внесли законопроект, согласно которому врачи скорой помощи смогут оказывать помощь пациенту даже если он не выразит свое согласие — медиков добавят в список лиц, которые могут принимать решение о лечении человека без его согласия «в связи с неспособностью выразить свою волю». Об этом сообщили «Известия».

Решение будет принимать тот, кого назначили страшим в выездной бригаде. На данный момент врачи скорой могут проводить важные манипуляции только с согласия пациента, его родителей или законных представителей, а также в случае, если есть угроза жизни. Отмечается, что законом до сих пор не определено, какие случаи считаются угрозой.

В пояснительной записке сказано, что в случае принятия законопроекта у работников скорой появится возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. При этом пациенты смогут отказаться от медпомощи, но отказ надо будет оформить в соответствии с пунктом 8 статьи 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан».

«Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному», — говорится в записке.

Руководитель независимого профсоюза «Фельдшер» Дмитрий Беляков заявил, что бывают случаи, когда пьяные прохожие, которым вызвали скорую, отказываются от помощи медиков. В случае, если человек сопротивляется, но ему очевидно нужна помощь, врачам придется вызвать полицию и ожидать ее, заявил медик. Адвокат Арина Субботина , которая защищает права медиков, считает, что поправки снизят уголовную нагрузку на врачей.