Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачам захотели дать право помогать россиянам без их согласия 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Врачам разрешат помогать россиянам без их согласия
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому врачи скорой помощи смогут оказывать помощь пациенту даже если он не выразит свое согласие — медиков добавят в список лиц, которые могут принимать решение о лечении человека без его согласия «в связи с неспособностью выразить свою волю». Об этом сообщили «Известия».
Решение будет принимать тот, кого назначили страшим в выездной бригаде. На данный момент врачи скорой могут проводить важные манипуляции только с согласия пациента, его родителей или законных представителей, а также в случае, если есть угроза жизни. Отмечается, что законом до сих пор не определено, какие случаи считаются угрозой.
В пояснительной записке сказано, что в случае принятия законопроекта у работников скорой появится возможность оказать помощь незамедлительно и своевременно. При этом пациенты смогут отказаться от медпомощи, но отказ надо будет оформить в соответствии с пунктом 8 статьи 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан».
«Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере, в частности, со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации о неоказании помощи больному», — говорится в записке.
Руководитель независимого профсоюза «Фельдшер» Дмитрий Беляков заявил, что бывают случаи, когда пьяные прохожие, которым вызвали скорую, отказываются от помощи медиков. В случае, если человек сопротивляется, но ему очевидно нужна помощь, врачам придется вызвать полицию и ожидать ее, заявил медик. Адвокат Арина Субботина, которая защищает права медиков, считает, что поправки снизят уголовную нагрузку на врачей.
Ранее стало известно, что удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась. По сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился на 1,2 процента, остановившись на отметке в 38,7 процента. В Минздраве отметили, что граждане, обращавшиеся к врачам, выказывали недовольство долгим временем ожидания приема врача, недостатком медицинских кадров и плохим оснащением лечебных учреждений.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Московская погода приблизится к рекорду XIX века Московская погода приблизится к рекорду XIX века Врачи очередной российской больницы массово уволились Врачи очередной российской больницы массово уволились Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса
Комментарии
Общество , Дмитрий Беляков , Арина Субботина , Минздрав РФ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-10014
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки128
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк
Отвратительно: Вован отказался зарабатывать на Заворотнюк3
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
Сирийские войска вышли к границе с Турцией3
В Россию придут холода
В Россию придут холода6
Видео
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение