«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы

Врачи очередной российской больницы массово уволились

В городской больнице №6 Челябинска началась новая волна увольнений. Об этом сообщает портал 74.RU.

По утверждению одного из докторов учреждения, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и дневном приеме остались два врача в предпенсионном возрасте. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.

Чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы на вечерние и ночные часы вывело хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, но есть дежурства в собственном отделении. Данные медики тоже уже начинают заводить разговоры о переходе в другие лечебные учреждения. «В других службах тоже по два–три врача исчезли, ситуация патовая, дальше уже некуда», — добавил собеседник портала. Он возложил вину за увольнения на главного врача больницы, который не повышает зарплату, а также отрезал стимулирующие выплаты работникам, несмотря на вмешательство городской думы.

В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.

В российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч врачей, из которых травматологов-ортопедов — более 600, около 130 тысяч медсестер и других медиков. Для решения этой проблемы в Миздраве захотели привлечь зарубежных специалистов — бывших соотечественников с соответствующей квалификацией. При возникновении конкуренции список профессий будут корректировать «в оперативном порядке».