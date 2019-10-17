Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врачи очередной российской больницы массово уволились 

Lenta.ru 30 минут назад
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
Фото: РИА Новости
В городской больнице №6 Челябинска началась новая волна увольнений. Об этом сообщает портал 74.RU.
По утверждению одного из докторов учреждения, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и дневном приеме остались два врача в предпенсионном возрасте. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.
Чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы на вечерние и ночные часы вывело хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, но есть дежурства в собственном отделении. Данные медики тоже уже начинают заводить разговоры о переходе в другие лечебные учреждения. «В других службах тоже по два–три врача исчезли, ситуация патовая, дальше уже некуда», — добавил собеседник портала. Он возложил вину за увольнения на главного врача больницы, который не повышает зарплату, а также отрезал стимулирующие выплаты работникам, несмотря на вмешательство городской думы.
В челябинском горздраве уточнили, что с июня по октябрь из травмпункта ГКБ №6 уволились два врача, один из них остался в травмпункте на условиях внешнего совместительства.
В российских поликлиниках не хватает более 25 тысяч врачей, из которых травматологов-ортопедов — более 600, около 130 тысяч медсестер и других медиков. Для решения этой проблемы в Миздраве захотели привлечь зарубежных специалистов — бывших соотечественников с соответствующей квалификацией. При возникновении конкуренции список профессий будут корректировать «в оперативном порядке».
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей
Комментарии22
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса47
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море97
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения157
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»
Захарова обратилась к Моро из-за «Миротворца»79
«У меня мечта»: Кадыров парировал слухи о работе
«У меня мечта»: Кадыров парировал слухи о работе3
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение