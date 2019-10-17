Предпенсионеры пожаловались на увольнения

Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения

На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.

В Роструде объяснили, что люди, входящие в такую возрастную категорию, имеют право написать заявление о том, чтобы их нарушенные права восстановили, а также возместили им моральный ущерб. Это делается по ст. 144.1 УК страны, которую ввели в октябре 2018 года.

По данным министерства труда России, в стране растет число безработных предпенсионеров. Во втором квартале этого года их стало — 122,6 тысяч или на 8,5% больше, чем в первом квартале.