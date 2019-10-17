Предпенсионеры оказались беззащитны

Предпенсионеров в России массово увольняют, но работодателей за это не наказывают, пишут «Известия».

Предпенсионеры — те, кто выйдет на пенсию менее чем через пять лет. Год назад в Уголовном кодексе появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу. Она предусматривает наложение штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательные работы.