Предпенсионеров в России массово увольняют, но работодателей за это не наказывают, пишут «Известия».
Предпенсионеры — те, кто выйдет на пенсию менее чем через пять лет. Год назад в Уголовном кодексе появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу. Она предусматривает наложение штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательные работы.
В Генеральной прокуратуре изданию рассказали, что дела по статье 144.1 не возбуждались ни в 2018 году, ни в первой половине 2019-го. В Министерстве труда это связывают со здравомыслием работодателей — те понимают, что квалификация работника важнее его возраста.