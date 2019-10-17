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Предпенсионеры оказались беззащитны 

Рамблер + ещё 3 2 минуты назад
Предпенсионеров в России массово увольняют, но работодателей за это не наказывают, пишут «Известия».
Предпенсионеры — те, кто выйдет на пенсию менее чем через пять лет. Год назад в Уголовном кодексе появилась статья за их увольнение или необоснованный отказ в приеме на работу. Она предусматривает наложение штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательные работы.
В Генеральной прокуратуре изданию рассказали, что дела по статье 144.1 не возбуждались ни в 2018 году, ни в первой половине 2019-го. В Министерстве труда это связывают со здравомыслием работодателей — те понимают, что квалификация работника важнее его возраста.
Общество , Видео , Минтруд , Генпрокуратура РФ , газета "Известия"
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