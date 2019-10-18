Любимов рассказал о ценности нацпроектов для регионов

Любимов рассказал о преимуществах нацпроектов для регионов

"Открытие яслей в районе комплексной застройки Дядьковского сельского поселения позволит обеспечить местами в детском саду 60 детей в возрасте до трёх лет. Проект был реализован в рамках национального проекта "Демография". Стоимость объекта составила более 82 миллиона рублей, из них около 57 миллионов — средства федерального бюджета", — говорится в сообщении правительства Рязанской области.

Любимов осмотрел новые детские площадки и помещения детского сада, оснащенные в соответствии со всеми требованиями комфорта и безопасности. Заведующая детским садом показала главе региона просторные группы с игровыми зонами и спальнями, музыкально-спортивный зал, медицинский блок. В яслях также оборудована интерактивная комната для индивидуальных занятий с самыми маленькими воспитанниками.

Губернатор поздравил коллектив детского сада с началом работы и вручил подарочный сертификат на приобретение развивающих игр. Любимов отметил, что возведение новых дошкольных образовательных учреждений и строительство дополнительных групп в Рязани и Рязанской области продолжится и в дальнейшем.