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Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
В России появится киностудия детских фильмов
Фото: РИА Новости
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
К апрелю 2020 года Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по повышению статуса учителя, рассмотрев возможность господдержки создания и распространения, в том числе в интернете, соответствующей кино— и видеопродукции. Еще президент указал представить предложения по созданию системы мотивации классных руководителей.
Кроме того, следует рассмотреть вопрос о повышении доступности образования в суворовских училищах и кадетских корпусах для детей из неблагополучных или малообеспеченных семей и из многодетных семей.
Еще президент поручил регулярно проводить исследования предпочтений и особенностей поведения молодежи в интернете для повышения информированности о влиянии информационной среды на формирование взглядов. И создать координационный центр по организации производства контента по духовно-нравственному воспитанию молодежи.
Правительству совместно с региональными властями поручено обеспечить развитие психологической службы в системе общего и профессионального образования, предусмотрев в том числе консультирование родителей.
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Общество , Владимир Путин
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