Воспитательниц из Петербурга обвинили в избиении детей

Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей

В Петербурге двух воспитательниц детского сада №115 родители обвинили в избиении детей. Об этом сообщили в администрации города, передает «Российская газета».

По данным администрации, один из родителей обнаружил синяк у ребенка после посещения детсада. Тот рассказал, что его ударила воспитательница. Как пишет 78.ru, одна из женщин ударила двухлетнего мальчика за то, что он сходил в туалет в подгузник. По данным издания, родители обратились в полицию и прокуратуру

Администрация детского сада начала проверку. 16 октября в саду пройдет родительское собрание. Пока подтверждений грубого обращения с детьми нет. Заведующая детским садом Ирина Редрухина сообщила РИА Новости, что воспитательниц, на которых пожаловались родители, отстранили от работы в ясельной группе. Она отметила, что стаж каждой из воспитательниц более 25 лет. Если случаи избиений подтвердятся, женщин уволят. Проверку также начала прокуратура.