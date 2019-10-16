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Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей 

Lenta.ru + ещё 2 39 минут назад
Воспитательниц из Петербурга обвинили в избиении детей
Фото: РИА Новости
В Петербурге двух воспитательниц детского сада №115 родители обвинили в избиении детей. Об этом сообщили в администрации города, передает «Российская газета».
По данным администрации, один из родителей обнаружил синяк у ребенка после посещения детсада. Тот рассказал, что его ударила воспитательница. Как пишет 78.ru, одна из женщин ударила двухлетнего мальчика за то, что он сходил в туалет в подгузник. По данным издания, родители обратились в полицию и прокуратуру.
Администрация детского сада начала проверку. 16 октября в саду пройдет родительское собрание. Пока подтверждений грубого обращения с детьми нет. Заведующая детским садом Ирина Редрухина сообщила РИА Новости, что воспитательниц, на которых пожаловались родители, отстранили от работы в ясельной группе. Она отметила, что стаж каждой из воспитательниц более 25 лет. Если случаи избиений подтвердятся, женщин уволят. Проверку также начала прокуратура.
Ранее воспитательницу из Ростовской области уволили за то, что она объяснила детям значение фразы «посадить на кол». Женщина сказала, что кол проходит через все тело, и человек умирает. После этого у воспитанника начались психические проблемы, и появился страх смерти. В Совете Федерации работникам детских учреждений посоветовали внимательно следить за словами при общении с детьми. За уволенную воспитательницу вступился академик, который сказал, что увольнение педагогов из-за любой жалобы может привести к отказу людей работать в сфере образования.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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