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Первый канал сэкономил миллионы рублей на выплатах бывшей жене Задорнова 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Первый канал сэкономил на выплатах экс-жене Задорнова
Фото: РИА Новости
Девятый арбитражный апелляционный суд снизил сумму компенсации Первого канала Велте Задорновой, первой жене скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова. Согласно опубликованному на сайте суда постановлению, выплата уменьшилась в пять раз — с 3,75 миллиона рублей до 750 тысяч рублей.
Задорнова требовала взыскать с телеканала 7,5 миллиона рублей — по 1,5 миллиона за каждую из пяти трансляций концертов ее бывшего супруга «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить?». В конце июня 2019 года суд удовлетворил иск лишь частично — ей присудили 3,75 миллиона рублей.
На решение Арбитражного суда апелляционные жалобы подали как ответчик, так и истец. Первый канал просил в удовлетворении иска полностью отказать, а Задорнова настаивала на взыскании полной компенсации в размере 7,5 миллиона рублей.
Апелляционный суд согласился с выводами, что Задорновой принадлежат исключительные права на передачи сатирика и что канал эти права нарушил. При этом суд посчитал необходимым дополнительно снизить размер компенсации в пользу Первого канала.
По мнению суда, эфиры были повторами передач, премьеры которых состоялись еще в 2009 году, и в этом случае стоимость исключительных прав, как правило, ниже, чем для премьерного показа. За каждое из пяти нарушений суд взыскал с телеканала 150 тысяч рублей.
Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Он страдал от тяжелого онкологического заболевания. Авторские права на произведения сатирик поделил между первой и второй женами — Велтой Задорновой и Еленой Бомбиной.
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Общество , Михаил Задорнов
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