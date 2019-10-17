«Циничный, пошлый памятник»

Звезда «Кухни» возмущена состоянием могилы Марьянова

По мнению Ксенофонтовой, авторы памятника выразили свое отношение к артисту.

"Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и какой-то неприязни к этому человеку", — говорит Ксенофонтова в видео, попросив помолиться за душу Марьянова.

По словам Ксенофонтовой, после смерти актера могилу перерывали, а на кресте изображена "пошлая" радуга".