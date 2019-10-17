Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Кухни» возмущена состоянием могилы Марьянова 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
«Циничный, пошлый памятник»
Фото: РИА Новости
Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова у себя в Instagram раскритиковала памятник, который поставили на могиле ее покойного коллеги Дмитрия Марьянова.
По мнению Ксенофонтовой, авторы памятника выразили свое отношение к артисту.
"Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и какой-то неприязни к этому человеку", — говорит Ксенофонтова в видео, попросив помолиться за душу Марьянова.
По словам Ксенофонтовой, после смерти актера могилу перерывали, а на кресте изображена "пошлая" радуга".
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Газета.Ru: последние новости
Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения Похоронен Алексей Леонов Похоронен Алексей Леонов Россияне увидели порно вместо ток-шоу Россияне увидели порно вместо ток-шоу
Общество , Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Елена Ксенофонтова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российской школе обнаружили тело девочки
В российской школе обнаружили тело девочки3
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море324
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения305
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы367
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети110
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение