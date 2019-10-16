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Россияне не верят в угрозу потери работы из-за роботизации 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 8 часов назад
Россияне рассказали об отношении к роботам
Фото: РИА Новости
Большинство россиян скептически относится к роботизации, рассматривая их скорее как ассистентов, которые будут выполнять простую работу. Об этом заявили исследователи Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).
Каждый второй (44 процента) опрошенный уверен, что робот не сможет его заменить на работе, а 35 процентов респондентов думают, что тот может справиться только с какой-то частью задач. Только 16 процентов россиян признали, что роботы смогут справиться с их основными задачами.
Эксперты отметили, что работник с низкой квалификацией выше оценивает потенциал роботов — 37 процентов уверены, что механизмы смогут их заменить. Лишь только 5 процентов руководителей высшего и среднего звена считают, что робот может полностью или по большей части выполнить его работу.
Как пишет Forbes, больше половины опрошенных (55 процентов) считают, что в ближайшем будущем роботы займут большинство рабочих мест. Противоположное мнение выразили 38 процентов респондентов, а еще 7 затруднились ответить.
Ранее сообщалось, что четверть российской молодежи надеется на помощь родителей в поиске работы. Согласно опросу, 42 процента россиян выразили противоположное мнение и считают, что помощь родителей в трудоустройстве не требуется.
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Общество , Наука и техника , ВШЭ , Forbes
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