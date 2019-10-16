В России может появиться омбудсмен для верующих

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Владимир Ряховский предлагает создать институт уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания.
В среду Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проводит заседание с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в ходе которого обсуждаются актуальные проблемы реализации свободы совести.
"У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания", — заявил Ряховский на заседании.