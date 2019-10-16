Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СПЧ предложили ввести должность омбудсмена по вопросам религии 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
В России может появиться омбудсмен для верующих
Фото: ТАСС
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Владимир Ряховский предлагает создать институт уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания.
В среду Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проводит заседание с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в ходе которого обсуждаются актуальные проблемы реализации свободы совести.
"У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания", — заявил Ряховский на заседании.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом" Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Общество , Совет по правам человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Военных атташе США задержали в Северодвинске135
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными
Сирийская армия вступила в бой с турецкими военными548
Российских военных заметили у Кобани
Российских военных заметили у Кобани31
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Вскрылись новые детали убийства Моторолы111
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Видео
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
01:45
Вскрылись новые детали убийства Моторолы
Происшествия
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
01:03
Россия восстановила авиасообщение с Грузией
Кавказ Политика
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
03:11
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
Политика
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
00:12
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение