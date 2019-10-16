В России может появиться омбудсмен для верующих

В СПЧ предложили ввести должность омбудсмена по вопросам религии

В среду Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проводит заседание с Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, в ходе которого обсуждаются актуальные проблемы реализации свободы совести.