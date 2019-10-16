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В России увеличилась средняя продолжительность жизни 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Россияне стали жить дольше
Фото: РИА Новости
Средняя продолжительность жизни у женщин превысила 78,5 года.
За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей России увеличилась д