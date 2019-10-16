Россияне стали жить дольше

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В России увеличилась средняя продолжительность жизни
ТК «Звезда»
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ещё 7
1 час назад
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РИА Новости
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Средняя продолжительность жизни у женщин превысила 78,5 года.
За восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни жителей
России
увеличилась д