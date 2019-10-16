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Дочь Пескова намекнула о замужестве 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Елизавета Пескова выходит замуж. На это она сама намекнула в инстаграме.
Пескова — дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Вчера она разместила в своем инстаграме пост, представляющий собой два снимка и пространный текст.
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Дорогой дневник, ⠀ На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин! Мне всегда было намного приятнее что-то готовить, делать сюрпризы и дарить, чем получать… С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями. ⠀ Неприятно осознавать, что в мою личную жизнь будут лезть чужие предположения, абсолютно ни на чем не обоснованные, и вопросы, к тому же я верю в сглаз. ⠀ С правильным человеком изменения в лучшую сторону должны происходить естественным образом. Я сожалею, что институт семьи в наше время потихоньку разваливается, но с детства верю в силу любви и семьи. Для меня брак — союз перед Богом, а никакие не бумажки и росписи. В моём понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник. Никогда не понимала людей, которые женятся по расчету — по-моему, это отвратительно. Еще я категорически против масштабных свадебных мероприятий. В моем случае вопрос о формате праздника все еще обсуждается. ⠀ 15.10.2019

Публикация от  Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova)

На одном из фото запечатлена сама Пескова. На безымянном пальце ее правой руки можно увидеть кольцо. На второй фотографии — пакет из ЦУМа, коробка с лентой, открытка с пожеланием покорить все вершины и торт с пожеланием быть счастливым, цифрой 31 и фигурками персонажей фильма «Леон».
«На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин!» — сообщила Пескова.
Следом она упомянула о появлении у нее несколько лет назад «своего человека»; о вере в силу любви и семьи, а также в то, что брак — союз перед богом; об отвращении к бракам по расчету; о восприятии мужа как друга, любовника и наставника; о неприятии масштабных свадебных церемоний.