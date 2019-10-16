Дочь Пескова намекнула о замужестве

Елизавета Пескова выходит замуж. На это она сама намекнула в инстаграме.

На одном из фото запечатлена сама Пескова. На безымянном пальце ее правой руки можно увидеть кольцо. На второй фотографии — пакет из ЦУМа , коробка с лентой, открытка с пожеланием покорить все вершины и торт с пожеланием быть счастливым, цифрой 31 и фигурками персонажей фильма «Леон».

«На этой неделе дни рождения двух моих любимых мужчин!» — сообщила Пескова.

Следом она упомянула о появлении у нее несколько лет назад «своего человека»; о вере в силу любви и семьи, а также в то, что брак — союз перед богом; об отвращении к бракам по расчету; о восприятии мужа как друга, любовника и наставника; о неприятии масштабных свадебных церемоний.