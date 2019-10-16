В России стали больше заниматься благотворительностью

Как передаёт ТАСС, 57% жителей страны хотя бы раз совершали пожертвования.

Ни разу не занимались благотворительностью 42% опрошенных. Более трети респондентов совершали пожертвования несколько раз. 10% помогали нуждающимся однократно.

Чаще всего жители страны подают милостыню на улице, также они используют специальные ящики и совершают переводы при помощи SMS на короткие номера. Авторы исследования подчёркивают, что такие способы пожертвований становятся менее популярными: в прошлом году ящиками для сбора средств пользовались 38% жителей России, а SMS отправляли 35%.