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В России стали больше заниматься благотворительностью 

Говорит Москва 1 час назад
В России стали больше заниматься благотворительностью
Фото: РИА Новости
Как передаёт ТАСС, 57% жителей страны хотя бы раз совершали пожертвования.
Ни разу не занимались благотворительностью 42% опрошенных. Более трети респондентов совершали пожертвования несколько раз. 10% помогали нуждающимся однократно.
Чаще всего жители страны подают милостыню на улице, также они используют специальные ящики и совершают переводы при помощи SMS на короткие номера. Авторы исследования подчёркивают, что такие способы пожертвований становятся менее популярными: в прошлом году ящиками для сбора средств пользовались 38% жителей России, а SMS отправляли 35%.
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Общество , Социология
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