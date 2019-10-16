Массовому увольнению полицейских нашлось объяснение

По итогам 2018 года численность личного состава МВД сократилась до минимального с 2012 года значения в 92,6 процента (при плане в 95 процентов). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчет МВД.

В МВД ситуацию не объяснили, а в Счетной палате такие результаты связали с большим количеством увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

По мнению специалистов, полицейские испугались, что для сотрудников МВД повысят пенсионный возраст, то есть увеличится стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию.

Как отмечает РБК, с 2017 года МВД не предоставляет объяснений по поводу между плановым и фактическим значениями численности. В 2015-м полицейские связали неисполнение кадровой цели сокращением финансирования МВД и снижением предельной штатной численности органов внутренних дел по указу президента.

По словам главы московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, уход сотрудников из страха перед увеличением пенсионного возраста означает, что в МВД провели плохую информационную работу.

Еще одной причиной Пашкин назвал нежелание оставаться в этой системе. По его мнению, полицейские ждут истечения положенного срока выслуги, чтобы уволиться и найти работу на гражданке.

Глава профсоюза отметил, что полицейских могут вызвать на службу ночью, отказать в отгуле или отпуске, к тому же им запрещен выезд за границу.

«Кому это понравится? Поэтому люди увольняются», — заключил он.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет к 2034-му.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти также обсуждают изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Военные и сотрудники силовых органов, в том числе органов внутренних дел, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 20 лет службы. Такое право имеют также уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья и сокращенные сотрудники в возрасте от 45 лет.