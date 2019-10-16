Россиянин хотел заколдовать приставов и не платить долг

Россиянин попытался заколдовать приставов и не платить долг

Житель Ставропольского края попытался заколдовать сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), чтобы не платить долг по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по региону.

Задолженность мужчины по кредиту составляла 160 тысяч рублей. Он перестал вносить ежемесячные платежи и отказывался общаться с представителями банка, поэтому финансовая организация обратился в суд для взыскания долга.

Получив уведомление о возбуждении дела, мужчина возмутился. Он заявил, что ничего не должен банку, а приставы «дискредитируют дипломированного целителя и мага». Должник регулярно приходил в отделение ФССП и пытался «магическими способами» убедить приставов в отсутствии задолженности.

Когда ФССП наложила арест на банковские карты «мага», он прекратил попытки заколдовать работников. Мужчина полностью погасил долг, а также выплатил исполнительский сбор на сумму 11 тысяч рублей.