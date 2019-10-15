Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак обругала политика, пытающегося наказать ее за слова о Крыме 

Ura.Ru 31 минуту назад
«М**** — он и в Крыму — м****»
Фото: РИА Новости
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак грубо высказалась о лидере «Партии ветеранов России» Ильдаре Резяпове. Поводом для этого стало письмо политика в Генпрокуратуру, в котором Резяпов предлагает возбудить уголовное дело в отношении Собчак из-за ее недавнего заявления о принадлежности Крыма.
«А что тут комментировать? М**** (бранное слово, рифмуется с чудак) — он и в Крыму — м****», — сообщила телеведущая изданию «Политика сегодня».
Ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение полуострова в состав Украины — лучший способ наладить отношения с этой страной. Собчак также утверждала, что присоединение Крыма к России было нарушением международного законодательства. Наказать телеведущую за ее слова требовал председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Ura.Ru: последние новости
Прокуратура заинтересовалась словами Собчак о принадлежности Крыма Прокуратура заинтересовалась словами Собчак о принадлежности Крыма Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство Соловьев ответил, есть ли у него итальянское гражданство
Общество , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН заявили об опасном времени на часах «Судного дня»
В ООН заявили об опасном времени на часах «Судного дня»2
За преступления против детей предложили новое наказание
За преступления против детей предложили новое наказание6
Киев призвал Европу ужесточить санкции против России
Киев призвал Европу ужесточить санкции против России83
Турцию заподозрили в казнях курдов
Турцию заподозрили в казнях курдов45
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Патриарх увидел греховность в идее либерализма241
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение