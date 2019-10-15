Собчак обругала политика, пытающегося наказать ее за слова о Крыме

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак грубо высказалась о лидере «Партии ветеранов России» Ильдаре Резяпове. Поводом для этого стало письмо политика в Генпрокуратуру , в котором Резяпов предлагает возбудить уголовное дело в отношении Собчак из-за ее недавнего заявления о принадлежности Крыма.

«А что тут комментировать? М**** (бранное слово, рифмуется с чудак) — он и в Крыму — м****», — сообщила телеведущая изданию «Политика сегодня».

Ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение полуострова в состав Украины — лучший способ наладить отношения с этой страной. Собчак также утверждала, что присоединение Крыма к России было нарушением международного законодательства. Наказать телеведущую за ее слова требовал председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов.