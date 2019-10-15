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«М**** — он и в Крыму — м****» 

Рамблер 18 минут назад
«М**** — он и в Крыму — м****»
Фото: РИА Новости
Бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что Генеральная прокуратура рассмотрит обращение председателя «Партии ветеранов России» Ильдара Резяпова по поводу ее высказывания о принадлежности Крыма.
«А что тут комментировать? М**** — он и в Крыму — м****», — заявила Собчак изданию «Политика сегодня» в ответ на просьбу прокомментировать обращение Резяпова.
5 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» экс-кандидат в президенты России заявила, что лучший способ наладить отношения между двумя странами — передать Крым Украине. На вопрос о принадлежности Крыма Собчак ответила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, и полуостров надо вернуть.
Председатель «Партии ветеранов России» попросил возбудить уголовное дело в отношении Собчак.
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Общество , Ксения Собчак , Генпрокуратура РФ , Республика Крым
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