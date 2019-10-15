Патриарх увидел греховность в идее либерализма 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал либерализм «в каком-то смысле» греховной идеей, передает РИА «Новости».
«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал Кирилл.
Патриарх отметил, что в начале XX столетия образованное российское общество было «очаровано» либеральной идеей, однако, пройдя 1990-е годы, люди «начали понимать, что такое либерализм».
Либеральная идея предполагала отказ от власти и авторитетов в том смысле, что каждый человек и есть сам для себя власть, сказал предстоятель. Он выразил мнение, что революции происходили именно в Петербурге, потому что там был «очень высокий уровень согласия образованного интеллигентного населения с либеральной идеей».
В конце июня в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея «себя просто изжила окончательно». По его словам, Западу пришлось признать, что некоторые из идей либерализма нереалистичны. Кроме того, Путин отметил, что либеральная идея не опирается на мнение большинства.