Патриарх увидел греховность в идее либерализма

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — сказал Кирилл.

Патриарх отметил, что в начале XX столетия образованное российское общество было «очаровано» либеральной идеей, однако, пройдя 1990-е годы, люди «начали понимать, что такое либерализм».

Либеральная идея предполагала отказ от власти и авторитетов в том смысле, что каждый человек и есть сам для себя власть, сказал предстоятель. Он выразил мнение, что революции происходили именно в Петербурге, потому что там был «очень высокий уровень согласия образованного интеллигентного населения с либеральной идеей».