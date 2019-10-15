Патриарх увидел греховность в идее либерализма

Патриарх назвал греховной идею либерализма

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной идею либерализма. Об этом он сообщил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, передает РИА Новости.

По его словам, либеральная идея предполагает «поставление в центр жизни самого человека, а не Бога». Патриарх Кирилл заявил, что в начале 20 века люди были очарованы либерализмом, однако «пройдя 90-е значительная часть (…) образованного общества стала понимать, что [это] такое».

Глава РПЦ подчеркнул, что либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти.

«Но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», — заметил он.

Патриарх добавил, что революции происходили в Петербурге, поскольку там был «очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей».