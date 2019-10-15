Патриарх увидел греховность в идее либерализма

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Патриарх назвал греховной идею либерализма 

Lenta.ru 26 минут назад
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной идею либерализма. Об этом он сообщил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, передает РИА Новости.
По его словам, либеральная идея предполагает «поставление в центр жизни самого человека, а не Бога». Патриарх Кирилл заявил, что в начале 20 века люди были очарованы либерализмом, однако «пройдя 90-е значительная часть (…) образованного общества стала понимать, что [это] такое».
Глава РПЦ подчеркнул, что либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти.
«Но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», — заметил он.
Патриарх добавил, что революции происходили в Петербурге, поскольку там был «очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей».
В июне об «изжившей себя» идее либерализма заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, на Западе уже признают невозможность внедрения ряда ее компонентов. Он привел в пример ситуацию с мигрантами, которые нарушают законы, а их права продолжают соблюдать.
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Комментарии4
Общество , Видео , Патриарх Кирилл , Владимир Путин , РПЦ , РИА Новости
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