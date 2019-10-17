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Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Скоростной поезд запустят между Пермью и Екатеринбургом
Фото: РИА Новости
Прямой скоростной поезд "Ласточка" между Пермью и Екатеринбургом начнет курсировать в декабре, сообщил в ходе V Пермского инженерно-промышленного форума заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Артем Панов.
Весной министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что краевые власти обсуждают с правительством Свердловской области возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между городами Пермь и Екатеринбург с использованием подвижного состава ЭС2П "Ласточка" и организацией минимального количества остановок (ст. Кунгур, Шамары, Первоуральск).
"В декабре текущего года электропоездами "Ласточка" будет открыто прямое сообщение между городами Пермь и Екатеринбург", — сказал в четверг Панов.
Ранее в министерстве транспорта Пермского края РИА Новости пояснили, что в комплектацию состава могут войти пять вагонов: один вагон с купе бизнес-класса, два вагона туристического класса и два стандартных вагона. Стоимость билета в вагоне класса "Стандарт", как ожидается, должна составить 660 рублей, места бизнес-класса — 1045 рублей, места в вагоне туристического класса — 825 рублей. При этом время электропоезда в пути составит 5 часов.
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Общество , Правительство Свердловской области , РИА Новости , Екатеринбург , Пермский Край , Пермь
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