Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос показал, как в России борются с бессонницей 

Аргументы Недели + ещё 1 37 минут назад
Стало известно, сколько россиян страдают от бессонницы
Фото: depositphotos.com
Более половины россиян признались, что не могут нормально высыпаться. 57 процентов респондентов рассказали, что в той или иной степени испытывают дискомфорт во время сна.
Из них 76,7 процентов заявили, что просыпаются ночью. При этом самыми популярными методами борьбы с бессонницей опрошенные назвали отказ от еды перед сном и проветривание комнаты, передаёт Life.ru. Также около 12 процентов посоветовали следить за качеством сна при помощи фитнес-трекеров и специальных приложений, отслеживающих биоритмы.
Отмечается, что средний возраст респондентов составил 40 лет. Опрос проходил в сентябре и октябре текущего года.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Аргументы Недели: последние новости
Психолог объяснил одиноким женщинам, почему их не зовут замуж Психолог объяснил одиноким женщинам, почему их не зовут замуж В Ярославле пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов В Ярославле пенсионеры подрались из-за просроченных продуктов Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки Выложено пророчество Вольфа Мессинга о войне России с Китаем и падении Америки
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН заявили об опасном времени на часах «Судного дня»
В ООН заявили об опасном времени на часах «Судного дня»3
За преступления против детей предложили новое наказание
За преступления против детей предложили новое наказание27
Киев призвал Европу ужесточить санкции против России
Киев призвал Европу ужесточить санкции против России91
«М**** — он и в Крыму — м****»
«М**** — он и в Крыму — м****»42
Турцию заподозрили в казнях курдов
Турцию заподозрили в казнях курдов46
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение