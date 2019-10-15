Стало известно, сколько россиян страдают от бессонницы

Опрос показал, как в России борются с бессонницей

Более половины россиян признались, что не могут нормально высыпаться. 57 процентов респондентов рассказали, что в той или иной степени испытывают дискомфорт во время сна.

Из них 76,7 процентов заявили, что просыпаются ночью. При этом самыми популярными методами борьбы с бессонницей опрошенные назвали отказ от еды перед сном и проветривание комнаты, передаёт Life.ru. Также около 12 процентов посоветовали следить за качеством сна при помощи фитнес-трекеров и специальных приложений, отслеживающих биоритмы.

Отмечается, что средний возраст респондентов составил 40 лет. Опрос проходил в сентябре и октябре текущего года.