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Названы самые безопасные для женщин страны 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Названы самые безопасные для женщин страны
Фото: РИА Новости
Россия разделила с Грецией 50-е место в списке стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин, сообщает американский журнал National Geographic.
Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Помимо National Geographic в составлении рейтинга принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло.
Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.
Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.
Россия в списке делит 50-е место с Грецией. Украина занимает 105-е место.
Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.
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Общество , Другое , National Geographic , Греция
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