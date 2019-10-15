Более 100 тыс. человек захотели стать лидерами России

Более 9 тысяч заявок поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» по специализации «Наука» и 3384 заявки было отправлено по специализации «Здравоохранение» за первые 10 дней с момента старта третьего сезона проекта. Об этом рассказала журналистам наставник конкурса, вице-премьер Татьяна Голикова

Всего же организаторы конкурса «Лидеры России» получили с момента старта заявочной кампании более 100 тысяч заявок из всех регионов России и 20 стран мира.

«9091 заявка по Науке. Это очень здорово! Значит, люди верят в те преобразования, которые будут происходить в науке в ближайшее время. Очень хочется, чтобы управленцы — победители конкурса «Лидеры России» — стали полноценными участниками этих изменений», — сказала Голикова.

Она отметила, что направление «Наука» в рамках конкурса тесно связано с нацпроектом «Наука». Для участников созданы серьезные направления работы, для которых требуются современные управленцы. Речь идет, в частности, о создании научно-образовательных центров мирового уровня, для которых будет сформирован кадровый резерв из не менее чем 1150 молодых руководителей.

Также в рамках нацпроекта «Наука» до 2024 года предполагается открытие 900 новых лабораторий, 30% которых будут руководить новые молодые управленцы.

Победителей и финалистов конкурса по специализации «Наука» ожидают назначения на руководящие должности в главных вузах и научных организациях страны, крупных корпорациях, профильном министерстве и в регионах, где реализуются программы развития НОЦ. Кроме того, победители и финалисты смогут стать членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и участниками ПМЭФ и форума «Открытые инновации».

Наставниками «Лидеров России» по специализации «Наука» будут члены Совета при Президенте РФ по науке и образованию, ведущие российские ученые, государственные деятели и руководители крупных корпораций.

Наставниками по специализации «Здравоохранение» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ; академик РАН , Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится возможность занять позиции главврачей и их заместителей, а также получить должности в Минздраве России , региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.