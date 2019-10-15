Омбудсмен предложила наказывать осужденных по-новому

Кузнецова предложила лишать интернета за преступления против детей

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.

Омбудсмен напомнила, что аппарат внес свои предложения по ужесточению наказания за преступления против несовершеннолетних в Государственную думу . Кузнецова сообщила, что просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ.