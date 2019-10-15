В Ростове-на-Дону уже установили новогодние елки

В Ростове-на-Дону установили две новогодние елки при 23 градусах тепла

Владельцы торговых павильонов рынка "Атлант" в Ростове-на-Дону в середине октября установили на улице две высокие искусственные елки, порадовав местных жителей, рассказал РИА Новости представитель администрации рынка.

В настоящее время в Ростове-на-Дону солнечно, плюс 23 градуса.

"Пока две елки поставили", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение об этом принимали владельцы торговых павильонов, занимающихся реализацией елочных украшений.

"Почему так рано поставили не знаю… У нас в позапрошлом году елка вообще не разбиралась, сняли с нее игрушки просто", — отметил он.

Фотографии елок, одна из которых уже украшена игрушками, появились в группе "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте", вызвав массу шутливых комментариев. Пользователи задавались вопросами, например, почему елки не поставили в августе и собираются ли владельцы павильонов таким образом вызвать холода.