У Парфенова отобрали бренд «Намедни»

Журналист Леонид Парфенов рассказал, что слово «намедни» исчезло из названий выпусков его авторской программы, выходящей на YouTube, из-за возражений телеканала НТВ. Комментарий журналиста опубликовал Znak.com.

Парфенов объяснил, что телеканал направил свои возражения его партнеру по проекту перед нынешним, вторым сезоном передачи. «Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд "Намедни" оказался самым востребованным», — заявил Парфенов.

Он добавил, что перед первым сезоном передачи телеканал-правообладатель предварительно не возражал против использования названия «Намедни», но не захотел оформить это официально.