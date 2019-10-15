Многомужество или многоженство: что выбрать?

Многомужество или многоженство: четыре причины выбрать одного супруга

Надо ли узаконить в России многоженство, как предложил муфтий Москвы ? Мол, "это лучше, чем иметь 40 любовниц и не нести ответственности за внебрачных детей".

1. Если вы думаете, что многоженство практиковалось повсеместно и только христианство его упразднило, то ошибаетесь.

Христианство пришло к европейским народам, у которых и до того многоженство было мало распространено, а у древних римлян и вовсе строго запрещалось.

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2. Если вы думаете, что многоженство принес ислам, то снова ошибаетесь.

Ислам принимался в тех странах, где и до него существовало многоженство — он просто поставил ограничение: не больше четырех жен.

3. Многоженство допускают разные этнические религии — например, у некоторых племен Южной Америки. Но если вам кажется, что с множеством жен каждый мужчина чувствует себя "султаном", снова неверно.

Жены, как правило, не уживаются друг с другом, отчего постоянно происходят конфликты. Они могут превратить жизнь мужчины в ад.

Заплатить за такое удовольствие может только состоятельный человек: каждую жену надо сначала выкупить и затем каждую содержать в равных со всеми условиях.

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4. Те же минусы и при многомужестве (если вам кажется, что многомужества не бывает, вы снова ошиблись).

Это редкая форма брака. Она встречается только в отдельных местностях — например, в некоторых частях Индии. В основе такой традиции — обычай наследования имущества по старшинству. Он сохраняется в странах с высокой плотностью населения и особенно — в семьях, где много мальчиков.

Старший сын приводит жену в дом. Его жена либо выгоняет из дома его братьев, и тогда им невозможно жениться (у них "ни кола и ни двора"); либо принимает их как дополнительных мужей, которыми они становятся по мере взросления.

Ответственность за всех детей несет только "старший муж". Тоже мало удовольствия.